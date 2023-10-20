Налоговая закрыла юрлицо группы «Машина времени» за долги и нарушения

Московская налоговая закрыла юридическое лицо рок-группы «Машина времени», занимавшееся организацией туров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, причиной ликвидации юрлица стали долги и нарушения в документации. Отмечается, что изначально коллективом была зарегистрирована компания с названием «Группа Машина времени XXI», в которой все участники разделяли равные доли. В 2019 году было основана «Синтез старз», аналогичная первой ООО.

Спустя некоторое время у фирмы накопилась задолженность на сумму 266 тысяч рублей. На это обратила внимание ФНС, которая провела проверку и зафиксировала отсутствие активности юрлица, а также множественные нарушения в официальных бумагах, и приняла решение закрыть «Синтез старз».