Американский предприниматель Илон Маск , владелец компаний Tesla и SpaceX , потерял за сутки 16 млрд долларов состояния после того, как акции Tesla упали в цене на 9%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам последних торгов акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 9,3%, до 220 долларов. Благодаря этому состояние владельца компании уменьшилось на 16 миллиардов долларов, до 210 млрд, передает РИА «Новости». Однако даже это сокращение активов на 7% не сместило Маска с первого места в рейтинге самых богатых людей мира.