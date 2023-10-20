«Роснефть» и CNPC будут развивать технологии ГРП

Научный институт «Роснефти» в Уфе и Научно-исследовательский институт при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в рамках V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области проектирования и моделирования процесса гидравлического разрыва пласта (ГРП), сообщает пресс-служба компании.

Документ предусматривает проведение совместных лабораторных исследований и математического моделирования при проведении ГРП.

Ранее «Роснефть» и CNPC подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения (ПО) «РН-ГРИД» - технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП). Собственная разработка «Роснефти» способствует повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC.