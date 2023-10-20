Ozon начинает добровольный делистинг с Nasdaq

Онлайн-ретейлер Ozon приступает к добровольному делистингу с американской биржи Nasdaq и уведомил торговую площадку о своем решении, говорится в сообщении компании.
"Ozon уведомил американскую биржу Nasdaq о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США", - отмечается в сообщении.
Как пояснили в Ozon, компания решила самостоятельно исключить бумаги с биржи, поскольку исчерпала возможности для подачи апелляций на решение о делистинге, принятом Nasdaq.
"У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчетности по стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США", - добавили в Ozon.