В Новой Каховке открыли отделение банка ПСБ

"ПСБ планомерно увеличивает офисную и банкоматную сеть в Херсонской области. Обеспечение доступности финансовых услуг для населения - одна из приоритетных задач банка, и открытие офиса в Новой Каховке является закономерным шагом на пути к ее реализации. Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач", - приводятся в сообщении слова Дорофеева.