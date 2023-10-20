Ralf Ringer попыталась отменить возбуждение дела о банкротстве

Производство по жалобе АО «Ральф Рингер» на определение арбитражного суда Москвы, которым было возбуждено дело о банкротстве этой головной структуры производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, было прекращено Девятым арбитражным апелляционным судом. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на резолютивную часть определения суда.

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Информации о причинах прекращения производства пока нет.

Летом судом было принято к рассмотрению заявление находящейся в подмосковном Талдоме компании «Стивали» о банкротстве АО «Ральф Рингер». Его обоснованность пока не рассмотрели.

Ранее основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной направил письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС), в котором сообщил о неспособности погасить долг в связи с арестом всех банковских счетов компании Пресненским районным судом Москвы по ходатайству следователя в рамках уголовного дела.

Бережной попросил ФНС разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет.