ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае

"Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае - в Шанхае как в бизнес-столице, в Пекине - как в политической столице. <…> Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов. За это Центробанку отдельное спасибо. Особенно спасибо, что они подошли к этому супер не бюрократично, мы сэкономили три месяца плановой процедуры. Так что теперь работа уже на стороне китайского регулятора", - сказал Верхошинский.