"Газпром" поставит дополнительные объемы газа в Венгрию

"Газпром" будет напостоянной основе поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию предстоящей зимой. В 2023 году "Газпром" уже дополнительно прокачал в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1" .

"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 млрд куб. м газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", - сказал он.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с"Газпромом"два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.