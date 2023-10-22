Китай устроил налоговые проверки главному поставщику Apple

Китай устроил налоговые проверки тайваньской компании Foxconn — главному поставщику комплектующих для Apple. Об этом со ссылкой на собственные источники заявила китайская газета Global Times.

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Утверждается, что налоговые органы материкового Китая провели проверки ключевых предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу. Кроме того, департамент природных ресурсов провел расследования на местах использования земель ключевыми предприятиями Foxconn в провинциях Хэнань и Хубэй.

Foxconn позднее выпустила заявление, в котором заверила, что будет следовать возложенным на нее законом обязательствам.

«Мы будем активно сотрудничать с соответствующими подразделениями по работе и операциям», — цитирует компанию The New York Times.