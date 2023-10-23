В ЦБ рассказали о «смертельной угрозе» для банков

«И здесь особенность в том, что большинство заемщиков – это относится к крупному, среднему и даже малому бизнесу, если это не микробизнес – плавающие ставки в соответствии с условиями договора могут быть пересмотрены банком, они, как правило, неприятны, но несмертельны. А банковский бизнес устроен так, что для банков, если значительная часть кредитного портфеля по фиксированной ставке, для них это смертельная угроза. Они действительно могут обанкротиться из-за таких колебаний ставок», – сказал он.