В ЦБ рассказали о «смертельной угрозе» для банков
Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что отказ от плавающих ставок по кредитам для бизнеса может навредить банковской системе.
По его словам, банки в таком случае могут перестать предоставлять кредиты, передает ТАСС.
Тулин пояснил, что «если темпы инфляции высокие и неустойчивые – как правило, они бывают устойчивыми только когда низкие – то может происходить колебание процентных ставок».
«И здесь особенность в том, что большинство заемщиков – это относится к крупному, среднему и даже малому бизнесу, если это не микробизнес – плавающие ставки в соответствии с условиями договора могут быть пересмотрены банком, они, как правило, неприятны, но несмертельны. А банковский бизнес устроен так, что для банков, если значительная часть кредитного портфеля по фиксированной ставке, для них это смертельная угроза. Они действительно могут обанкротиться из-за таких колебаний ставок», – сказал он.
В этом вопросе необходимо сбалансированное решение, считает Тулин. По его словам, следует защитить от излишних колебаний процентных ставок мало защищенные категории заемщиков и не навредить экономике.
Он добавил, что в Госдуме сейчас находится законопроект, предусматривающий ограничение колебаний плавающей ставки по кредитам для микробизнеса. Его поддержал ЦБ, банки и бизнес.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о готовности ЦБ принимать меры для поддержки банков.