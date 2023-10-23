Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине обещанные €3 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине все средства в размере €3 млрд, которые обязался выделить в 2022-2023 годах. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале ЕБРР.

"Европейский банк реконструкции и развития достиг цели по размещению финансирования в размере €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в 2022–2023 годах", — сообщили в пресс-службе организации.

В ЕБРР также отметили, что структура продолжит помогать экономике Украине столько, сколько это будет нужно из-за огромных потребностей страны. Банк также назвал себя крупнейшим институциональным инвестором Украины.