Сбер стал третьим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций

«Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров, причём не только по количеству обработанных транзакций, но и по внедрению передовых платежных решений. Сегодня Сбер один из крупнейших и самых технологичных эквайеров в мире», — заявил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.