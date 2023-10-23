Американский нефтяной гигант купил крупного конкурента

Крупнейшая нефтяная компания США Chevron подписала договор о приобретении всех находящихся в обращении акций конкурента — корпорации Hess. Об этом Chevron сообщает на своем сайте.

Покупатель заплатит по 171 доллару за каждую акцию компании. Акционеры Hess получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Премия к средней цене бумаг составила 10,3 процента. Стоимость сделки оценивается в 53 миллиарда долларов, с учетом долга — в 60 миллиардов. Окончательно она будет завершена в первой половине следующего года.

Приобретение активов Hess в Гайане, стране, где недавно были обнаружены крупные запасы нефти, значительно усилит позиции гиганта Chevron на международной арене, пишет Bloomberg. Извлекаемые ресурсы блока Stabroek оцениваются более чем в 11 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.

Аналогичную мегасделку в октябре реализовал еще один лидер на нефтяном рынке США — ExxonMobil. Компания договорилась о приобретении Pioneer Natural Resources, которая вела разработку сланцевых месторождений в Пермском бассейне Техаса. Стоимость сделки, которая стала крупнейшей с 1999 года, оценивается в 59,5 миллиарда долларов, премия к котировкам составила 18 процентов. Поглощение делает Exxon доминирующим добытчиком в самом большом нефтедобывающем бассейне в США.