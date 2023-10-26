Треть россиян мечтает работать в «Газпроме»

Наиболее привлекательной для трудоустройства жителей России третий год подряд остаётся компания «Газпром». Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого совместно с премией «Лучшие в России».

За «Газпром» в этом году проголосовали 32% респондентов, в 2022 году о такой работе мечтали 40% участников опроса. Второе место в рейтинге поделили сразу четыре компании, — РЖД, «Роснефть», Сбербанк и «Росатом» (по 13%). В «Яндексе» хотел бы работать каждый десятый опрошенный. Также идеальным местом работы россияне назвали «Лукойл», «Роскосмос», «Норильский никель», «Тинькофф Банк» и Wildberries.

Интересно отметить, что молодые люди чаще всего отдавали предпочтение «Тинькофф Банку» (25%), «Газпрому» (24%) и Сбербанку (23%). Мужчины чаще говорили о работе мечты в «Росатоме» и «Роснефти», а женщины — в Сбербанке и Wildberries.

В топ-3 критериев при выборе места работы входят хорошая зарплата, полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед работниками и соблюдение норм безопасности труда. Примерно в одинаковой степени для россиян важен благоприятный психологический климат в коллективе, стабильность и возможность применить и совершенствовать профессиональные знания.