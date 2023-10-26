Суд в Польше утвердил отмену штрафов «Газпрому» по «Севпотоку-2»

Польский апелляционный суд утвердил решение, отменяющее штраф в 29 миллиардов злотых (6,8 миллиарда долларов) для «Газпрома», а также штрафы в 55,3 миллиона долларов для его пяти европейских партнеров по «Северному потоку - 2». Об этом сообщает Puls Biznesu.

О штрафе для российской компании и ее партнеров (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) в 2020 году объявило Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (антимонопольный орган UOKiK). Компании обвиняли в том, что они начали строительство газопровода, создав нечто вроде совместного предприятия без разрешения польского регулятора. Однако сто процентов акций проектной компании Nord Stream 2 контролировал «Газпром», остальные компании выступили инвесторами, поэтому речи о совместном предприятии не было.

Общая сумма штрафа составила 68,5 процента от суммы инвестиций в проект газопровода. В UOKiK назначили максимально возможной штраф, предусмотренный польским законодательством (10 процентов от годового оборота каждой компании).

Компании обжаловали решение о штрафе. В «Газпроме» отмечали, что действия UOKiK говорили о желании «любыми средствами противодействовать» реализации «Северного потока-2».