Сеть «Аптека от склада» закрывает свои точки. Она уже не работает в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске, сделать заказ в приложении также невозможно. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Проблемы у «Аптеки от склада» возникли вслед за сложностями у фармацевтического дистрибутора «Годовалов», который был единственным поставщиком сети и недавно объявил о ликвидации. В конце октября Николай Шаврин и Андрей Годовалов, владеющие сетью «Аптека от склада» и дистрибутором «Годовалов», уведомили о намерении подать заявления о собственном банкротстве.

«Аптека от склада» также столкнулась с проблемами: в налоговой службе посчитали, что сетью управляло множество компаний, каждая из которых применяла специальные налоговые режимы. По итогам первой половины 2023 года «Аптека от склада» занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня.

Участники рынка отмечают, что наиболее рентабельные аптеки сети ещё могут перейти конкурентам, но найти покупателя на всю сеть не удастся. Однако директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что «Аптека от склада» еще может привлечь потенциального покупателя, потому что это большой и заметный актив.