«Газпром» оправился после подрыва «Северных потоков» и вывел добычу в плюс

Российская энергетическая компания «Газпром» нарастила добычу газа по сравнению с прошлогодним периодом, преодолев последствия подрыва «Северных потоков». Об этом рассказал «Коммерсант».

«В сентябре добыча выросла на 2,5% год к году, до 47,83 млрд кубометров (приводятся данные без учета газа, сожженного в факелах). В январе—августе добыча газа, по данным „Ъ“, снизилась на 10,2%, до 409,6 млрд кубометров, в августе производство газа в РФ выросло на 2,7% год к году», — сообщило издание.

Аналитик из Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что добыча газа выросла благодаря нескольким факторам. «Добыча газа в сентябре выросла в основном за счет увеличения добычи «Газпромом» на Ковыктинском месторождении для поставок в Китай и за счет восстановления добычи нефти и попутного газа на проекте «Сахалин-1» «Роснефти», — сообщил Кондратьев.

Нитки газопровода «Северный поток» были взорваны в ночь на 26 сентября 2022 года. Основной версией признана диверсия. Глава ЦРУ Уильям Бернс не исключил, что Украина может быть причастна к подрывам газопровода.

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