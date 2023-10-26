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РБК: ВТБ запустил международные переводы наличными

ВТБ начал проводить трансграничные переводы с выдачей наличными без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексея Хранилова.

ВТБ запустил международные переводы наличными
© РИА Новости

По его словам, сейчас перевести деньги таким образом можно будет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года ВТБ планирует расширить географию стран-партнеров до 20.

Переводы осуществляются с помощью приложения «ВТБ Онлайн». Забрать средства получатель сможет в отделениях банков-партнеров. Максимальная сумма одного перевода составляет 350 тысяч рублей, а месячный лимит — 500 тысяч рублей. Комиссия — 1,5% от суммы перевода.

Такую модель проведения трансграничных операций обычно используют системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим», Contaсt и прочие. Ранее по ней в России также работал Western Union.