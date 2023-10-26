ВТБ запустил международные переводы наличными

ВТБ начал проводить трансграничные переводы с выдачей наличными без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексея Хранилова.

По его словам, сейчас перевести деньги таким образом можно будет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года ВТБ планирует расширить географию стран-партнеров до 20.

Переводы осуществляются с помощью приложения «ВТБ Онлайн». Забрать средства получатель сможет в отделениях банков-партнеров. Максимальная сумма одного перевода составляет 350 тысяч рублей, а месячный лимит — 500 тысяч рублей. Комиссия — 1,5% от суммы перевода.