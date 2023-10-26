В России замедлился запуск новых брендов потребительских товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ретейл-аудит компании NielsenIQ в крупнейших торговых сетях России.

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Количество запусков новых брендов повседневного спроса растет второй год подряд, однако за первые девять месяцев 2023 года темпы снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 7,3 тысячи против 8,7 тысяч годом ранее.

Эксперты подчеркнули, что 2022 год был «аномальным» с точки зрения ухода и прихода новых брендов в Россию. Международные компании на фоне спецоперации и санкций или уходили, или сокращали свой ассортимент на рынке, тогда как рыночные ниши стали активно заполняться новыми брендами. При этом на сокращение количества новых брендов сейчас влияет и тренд на оптимизацию со стороны ретейлеров, считает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.