«Добрый» обошел Coca-Cola по продажам в РФ

Бренду «Добрый» удалось обогнать по продажам в России марку Coca-Cola. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ о продажах товаров повседневного спроса (FMCG), передает РБК.

Под первым брендом в стране выпускают соки и газированные напитки, в том числе со вкусом колы. Мониторинг показал, что бренд «Добрый» занял вторую строчку в рейтинге 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса в РФ за период с января по август 2023 года.

В настоящее время напитки марки разливают на бывших заводах Coca-Cola.

Подчеркивается, что на долю «Доброго» приходится 1,2% от суммарного объема продаж FMCG в денежном выражении. Лидером рынка стала табачная марка Winston. На ее долю пришлось 2,2% рынка товаров повседневного спроса.

Также сообщается, что в топ-50 крупнейших товаров не попали Coca-Cola (доля продаж составила 0,9%) и PepsiCo (0,5%). При этом еще два года назад они входили в этот список.