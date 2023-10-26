На Украине призвали ЕС ограничить нефть из России по примеру Google

Евросоюз должен использовать свои антимонопольные регуляторы и ввести налоги для компаний, перерабатывающих и реэкспортирующих российскую нефть, потому что санкции против России не работают. Такое мнение выразил бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его убеждению, ЕС «выигрывает энергетическую войну с Россией», но «война ещё не окончена».

«У европейских правительств есть очень эффективный инструмент в виде антимонопольных институтов», — приводит его слова Intellinews.