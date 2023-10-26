Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями "Газпрома", "Норникеля" и "Лукойла"

"Разрешить совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения 24 186 128 обыкновенными акциями ПАО "Газпром", 10 тыс. обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель", 1 312 900 обыкновенными акциями ПАО "Интер РАО ЕЭС", 30 530 обыкновенными акциями ПАО "НК "Лукойл", которые принадлежат Бонум Капитал (Кипр) ЛТД (Вonum Capital Ltd)", - говорится в документе.