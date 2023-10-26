Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца "Авиасейлс"

Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом "Авиасейлс", в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства. В публикации отмечается, что иностранная компания Go Travel Un Limited попала под действие закона о "приземлении", поскольку "распространяет информацию на русском языке", а ее суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей из РФ. До этого Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению", еще 12 иностранных провайдеров хостинга. В расширенный список для "приземления" были включены: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. Таким образом, на компании были наложены обязательства по открытию на территории Российской Федерации филиала, представительства или российского юрлица.