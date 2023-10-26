Euroclear заработал 3 млрд евро на заблокированных российских активах
Euroclear заработал на замороженных российских активах 3 млрд евро за 9 месяцев. Это более чем в 3,5 раза превышает показатель за весь прошлый год. Без учета процентов, связанных с санкционными активами из России, депозитарий заработал лишь 800 млн евро.
Euroclear отмечает, что намерен и в дальнейшем «удерживать прибыль, связанную с антироссийскими санкциями, пока ситуация не прояснится», несмотря на планы Еврокомиссии по использованию этих поступлений для финансирования восстановления Украины. Депозитарий поясняет, что он все еще «нацелен на минимизацию потенциальных юридических, технических и операционных рисков, которые могут возникнуть для организации и ее клиентов».
Могут ли российские инвесторы надеяться в будущем вернуть свои вложения? И какой стратегии придерживался Euroclear, инвестируя российские капиталы? Мнение управляющего инвестиционным фондом и автора телеграм-канала Profit Андрея Плотникова:
Андрей Плотников, управляющий инвестиционным фондом и автор телеграм-канала Profit
«Не то, что российские инвесторы получат деньги, которые они вложили, они получат даже меньше. Я такой же инвестор, у меня есть замороженные акции, и я вкладывал одну сумму, акции росли, показывали приличный рост, времени уже прошло прилично, американский рынок тоже отрастал, у меня была доходность по некоторым позициям порядка 30–40%, но последний месяц-полтора я начал замечать не только на своем счете, но и на счете своих клиентов, что стоимость этих активов резко снизилась, она сильно отличается от котировок на бирже в США. Я думаю, что российские инвесторы получат гораздо меньше, это первое. Второй момент — деньги они будут получать рубли и из России. По поводу доходности в 3 млрд, конечно, я согласен, это огромные деньги, хорошая доходность. Это не консервативная стратегия, это что-то среднее между средним риском и высоким, то есть создается ощущение, что это были спекуляции с деривативами, вполне возможно, а это риски потери капитала».
Как указывает Euroclear, в этом году значительный доход был обусловлен двумя факторами: высокими процентными ставками и значительным объемом денежных средств, которые оказались в распоряжении структуры. В сообщении также отмечается, что в российской юрисдикции оспаривают заморозку активов инвесторов, в том числе в арбитражных судах. В общей сложности, по данным на 26 октября, в российский арбитраж подано 69 исков к Euroclear. Общая сумма требований к европейскому депозитарию, согласно заявлениям и искам, в которых раскрыты суммы требований, по подсчетам «РБК Инвестиций», превышает 200 млрд рублей. Российская юрисдикция не является обязательной к исполнению за рубежом — так зачем отечественные инвесторы судятся в России? Мнение партнера юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Александра Некторова:
Александр Некторов, партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры»
«Что касается российских судов против Euroclear и можно ли добежать до этих 3 млрд евро дополнительной чистой прибыли. Скорее всего, добежать до них не получится, потому что эта прибыль заработана за рубежом, а решение российского государственного суда исполнить за рубежом будет крайне проблематично или даже близко к невозможности. Поэтому инвесторы могут рассчитывать только обратить взыскание на те средства, которые заблокированы у Euroclear в России, а именно в НРД на счетах типа С. Да, действительно, суммы несопоставимые, по данным годового отчета Euroclear на 31 декабря 2022 года, сумма на счетах типа С в деньгах была всего лишь в районе 200 млрд рублей, что несопоставимо с объемами заблокированных средств самого Euroclear. Но тут нужно учитывать, что эти 200 млрд рублей постепенно пополняются, потому что у Euroclear также есть клиентские бумаги, которые также на счетах С. По этим клиентским бумагам происходят выплаты в виде дивидендов, купонов, погашения номинальной стоимости, то есть постепенно эта сумма должна увеличиваться, но она несопоставима, конечно».
Между тем, банк «Санкт-Петербург», попавший под санкции США, первым выиграл дело против Euroclear в России. Не так давно этот банк одержал победу над депозитарием и в бельгийском суде. Его средства предписано разморозить. Euroclear признает, что испытывает «сложности в управлении российскими активами». Это связано как с пакетом международных санкций, так и с российскими ответными экономическими мерами. Прямые издержки организации, связанные со сложностями в управлении российскими активами за первые три квартала оцениваются в 34 млн евро.