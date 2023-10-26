Euroclear заработал 3 млрд евро на заблокированных российских активах

«Что касается российских судов против Euroclear и можно ли добежать до этих 3 млрд евро дополнительной чистой прибыли. Скорее всего, добежать до них не получится, потому что эта прибыль заработана за рубежом, а решение российского государственного суда исполнить за рубежом будет крайне проблематично или даже близко к невозможности. Поэтому инвесторы могут рассчитывать только обратить взыскание на те средства, которые заблокированы у Euroclear в России, а именно в НРД на счетах типа С. Да, действительно, суммы несопоставимые, по данным годового отчета Euroclear на 31 декабря 2022 года, сумма на счетах типа С в деньгах была всего лишь в районе 200 млрд рублей, что несопоставимо с объемами заблокированных средств самого Euroclear. Но тут нужно учитывать, что эти 200 млрд рублей постепенно пополняются, потому что у Euroclear также есть клиентские бумаги, которые также на счетах С. По этим клиентским бумагам происходят выплаты в виде дивидендов, купонов, погашения номинальной стоимости, то есть постепенно эта сумма должна увеличиваться, но она несопоставима, конечно».