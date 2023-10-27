Гендиректор Capital Group Калинин покинул свой пост
Генеральный директор Capital Group, экс-руководитель компаний KR Properties и "Галс-девелопмент", Сергей Калинин покинул свой пост, говорится в сообщении Capital Group.
В нем указывается, что Калинин займется собственными проектами.
Кроме того, отмечается в сообщении, было утверждено решение о формировании внутри холдинга девелоперского блока как отдельного бизнеса. Его возглавит Герман Те, член правления Capital Group и сын совладельца группы Павла Те. Деятельность и взаимодействие внутри холдинга будет координироваться на уровне совета директоров, возглавляемого Павлом Те.
Правление компании и инвестиционное направление возглавила Валентина Становова, которая работает в Capital Group с 1997 года, добавляется в пресс-релизе.
Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году Павлом Те, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.