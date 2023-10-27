Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Германии

Арбитражный суд Москвы запретил компании Siemens Mobility GmbH инициировать и продолжать судебные разбирательства с «Российскими железными дорогами» в Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным картотеки арбитражных дел, которые приводит издание, суд встал в данном вопросе на сторону российской компании.

«Иск удовлетворить полностью»,— отмечается на сайте суда.

При этом подробности разбирательства не приводятся. Однако известно, что речь идет о спорах, «вытекающих из договора от 17 декабря 2014 года на техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на станции Лужская в Ленинградской области».

После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций западными странами немецкая компания Siemens решила свернуть деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание, что спровоцировало волну исков от РЖД.