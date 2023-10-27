«Магнит» получит 33% в сети «Самбери»
Российский ретейлер "Магнит" приобретает 33,01% одной из крупнейших дальневосточных торговых сетей "Самбери". Об это сообщает пресс-служба компании.
"Сделка будет реализовываться после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами", - говорится в сообщении.
Предполагается, что она будет закрыта летом 2024 года. Сумма сделки не раскрывается.
"Самбери" управляет 291 магазином различных форматов – от гипермаркетов до "дискаунтеров".
17 октября стало известно, что ретейлер "Лента" приобрел "Монетку" — одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России. Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп", которая управляет магазинами под брендом "Монетка".