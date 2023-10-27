«Магнит» получит 33% в сети «Самбери»

Российский ретейлер "Магнит" приобретает 33,01% одной из крупнейших дальневосточных торговых сетей "Самбери". Об это сообщает пресс-служба компании.

"Сделка будет реализовываться после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами", - говорится в сообщении.

Предполагается, что она будет закрыта летом 2024 года. Сумма сделки не раскрывается.

"Самбери" управляет 291 магазином различных форматов – от гипермаркетов до "дискаунтеров".