Whoosh планирует запуститься еще в нескольких городах Латинской Америки

"Планируем, что в следующем году, может быть, в следующие полтора года там возможен гораздо больший рост. В начале года мы открыли там три города, сейчас там работает уже четыре города <…>. До конца этого года мы планируем еще несколько городов", - сказал Синявский, отвечая на вопрос про перспективы расширения Whoosh в Латинской Америке.