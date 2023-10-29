Аналитик оценил разрыв договора России и Украины о транзите газа

Прекращение контракта с украинским оператором «Нафтогаз» по транзиту российского газа не означает, что поставки энергоресурса в Европу будут полностью остановлены, рассказал замдиректора ИНЭ Александр Фролов. Об этом пишет RT.

Накануне глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что его компания не планирует продлевать договор о транзите, истекающий в конце 2024 года.

Эксперт подчеркнул, что украинские официальные лица постоянно делают подобного рода провокационные заявления.

По его мнению, на фоне сложной международной повестки и разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке, это приведет к скачку газовых котировок на европейских биржах.

«Газпром» подписал контракт с двумя украинскими компаниями и «Нафтогаз» «далеко не главная в этом контракте», подчеркнул аналитик. Он добавил, что присутствие «Нафтогаза», как стороны контракта, необязательно.