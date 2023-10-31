Сбер повысил максимальные ставки по вкладам до 14% годовых

"Сбер повысил ставки по "СберВкладу", вкладам "Лучший %", "Управляй+". Максимальную ставку - 14% годовых - предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода", - отметили в банке.