Сбер повысил максимальные ставки по вкладам до 14% годовых

Сбербанк, вслед за пятничным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, повысил ставки по линейке вкладов, максимальная доходность теперь достигает 14% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбер повысил ставки по "СберВкладу", вкладам "Лучший %", "Управляй+". Максимальную ставку - 14% годовых - предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода", - отметили в банке.
Банк России на заседании 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Несколько российских банков, опрошенных ТАСС также сообщили, что в ближайшее время рассмотрят возможность повышения ставок по вкладам.