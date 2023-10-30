Российские компании стали чаще обращаться в суд

Число участников рассматриваемых исков в российских арбитражных судах, которые разбирают споры с участием предпринимателей или компаний, на 1 сентября 2023 года превысило 538 тысяч, что на 16% больше, чем год назад, и на 77% больше, чем на 1 сентября 2020 года, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус». Большинство дел в арбитражных судах связано со взысканием денежных средств кредиторов с должников.

За год – с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года — на треть снизилось как число исполнительных производств (до 905 тысяч), так и количество компаний-должников (до 233 тысяч). В «Контур.Фокусе» считают, что снижение количества исполнительных производств и должников означает, что, несмотря на кризис и санкции, компаниям в целом удается справляться с проблемами в бизнесе.

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Среди отраслей больше всего арбитражных споров возникает в сферах недвижимости и управлении недвижимостью (на них приходится около 100 тысяч), строительства, ретейла, грузоперевозок и ресторанного бизнеса. Меньше всего экономических разбирательств фиксируется в научной сфере, производстве детских товаров, легковых автомобилей и мототехники, оптовой продаже оружия.

По абсолютному числу судебных дел в арбитраже лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это крупные регионы с высокой деловой активностью, поясняется в исследовании. Меньше всего судов – в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также Еврейской автономной области, Республике Алтай и Магаданской области, где населения также значительно меньше.

Гендиректор «СберРешений» Станислав Нефедов объясняет рост числа исков тем, что правосудие в России становится финансово доступнее. Обращение с иском в арбитражные суды для предпринимателя может быть источником дополнительных доходов, считает заместитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.