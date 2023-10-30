HSBC перенес сроки закрытия сделки по продаже российского бизнеса

Британский банк HSBC снова перенес дату закрытия сделки по продаже своего российского бизнеса — «Эйч-эс-би-си банка». Теперь ожидается, что она будет закрыта в первой половине 2024 года, следует из отчета банка.

Завершение сделки зависит от решения российских властей, напоминает HSBC. Еще год назад банк заключил соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку Игоря Кима и планировал, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. HSBC еще в 2022 году признал потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи.

Правкомиссия получила заявку на продажу HSBC своего дочернего банка в России в первой половине 2023 года. Однако окончательное решение по этой сделке — за президентом России, ранее объяснял замминистра финансов Алексей Моисеев. В октябре 2022 же года Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале, без его разрешения. В этот список также входит и «Эйч-эс-би-си банк». В сентябре 2023 года президент одобрил сделку по продаже российской «дочки» итальянского банка Intesa Sanpaolo («Интеза»), которая также входила в этот перечень.