Wintershall Dea обсуждает с "Газпромом" свой выход из СП в России

Германская Wintershall Dea находится в переговорах с "Газпромом" по поводу своего выхода из совместных предприятий в России. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в ходе онлайн-конференции.

"Невозможно предсказать, когда будет возможен выход из [российских] активов. И я могу подтвердить, что из-за контрактных обязательств мы ведем переговоры с нашими партнерами по совместным предприятиям в России о том, как разобраться с этой ситуацией", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли компания с "Газпромом" продажу своих долей в российских активах.

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Мерен не стал комментировать, возможна ли национализация долей Wintershall Dea в российских предприятиях.

"Будут ли они [доли] национализированы, или нет - это вопрос к российскому правительству", - подчеркнул глава компании.

Финансовый директор Wintershall Dea Пол Смит в свою очередь отметил, что компания оценивает потери от участия в российских активах с февраля 2022 года, включая инвестиции в "Северный поток" и "Северный поток - 2", примерно в 7,5 млрд евро.

О выходе Wintershall Dea из России

17 января Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Wintershall выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в 5,3 млрд евро от деконсолидации совместных предприятий в России.

Глава компании Марио Мерен сообщал, что Wintershall Dea рассматривает все меры по минимизации ущерба от ухода из России, в том числе подачу исков к властям РФ. Он также заявлял, что компания изучает доступные варианты выхода из российских активов и вывозит персонал из РФ. При этом Мерен затруднился назвать конкретные сроки полного выхода из России, отметив, что "это будет долгий процесс".

Однако, как сообщала компания, к середине 2024 года планируется завершение юридического отделения своего международного бизнеса от совместных предприятий с Россией к середине 2024 года.