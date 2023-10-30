Немецкий нефтяной гигант рассказал о процессе ухода из России

Одна из крупнейших европейских нефтегазовых компаний Wintershall Dea обсуждает возможность продажи своего российского бизнеса, однако с этим есть проблемы, заявил глава компании Марио Мерен, пишет «Прайм».

WD входит в нефтехимический концерн BASF и LetterOne, который основали Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Компания занимается добычей газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом». Wintershall Dea ведет свою деятельности и в Латинской Америке, Египте, на Ближнем Востоке.

После начала спецоперации на Украине компанией было принято решение об уходе с российского рынка. В июле стало известно, что Wintershall Dea осуществляет полное юридическое отделение своего бизнеса за границей от предприятий в России.

При этом глава компании Марио Мерен подчеркнул, что точные сроки выхода из активов в России пока назвать нельзя, но в WD рассчитывают покинуть этот рынок к середине следующего года.

«Мы не можем предсказать, когда будет возможен выход с точки зрения реального отчуждения акций. Я могу подтвердить, что в силу контрактных обязательств мы обсуждаем с нашими соинвесторами по совместным предприятиям в России, как поступить в этой ситуации», - пояснил он.

Мерен отметил, что финансовый «выход» уже проведен, постепенно осуществляется перевод сотрудников, но самой сложной частью является продажа пакетов акций, так как «российское правительство ставит много препятствий».

«В нашем случае необходимы одобрение президента, ряд других согласований, и, скорее всего, это будет очень долгий процесс, который мы не контролируем», - подчеркнул Мерен.