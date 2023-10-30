Бизнес-форум “Цифровой девелопмент-23”

31 октября 2023 года в рамках бизнес-форума “Цифровой девелопмент-23” объединятся актанты цифровой трансформации строительной отрасли.

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В фокусе внимания участников форума — решения, направленные на увеличение темпов строительства, снижение количества административных процедур, переход ключевых процессов в электронный вид, а также рост прозрачности данных при развитии единого информационного контура, который призван обеспечить контроль качества и надёжности предоставляемых услуг. Эксперты представят практики использования нововведений - перспективные технологии, революционизирующие отрасль, проблемы их регулирования и процесс реализации, а также новые тенденции в экономике и механике девелоперских проектов.

В повестке рабочих сессий: информационное моделирование - экономика и эффективность; создание единого цифрового пространства - перестройка системы взаимодействия участников процесса, тренды-23 - “Умный город” и умные решения, ресурсосбережение, комфорт, IoT, автоматизация и другие актуальные вопросы.

Модераторами сессий выступят: Елена Колосова, Вице-президент Национальной палаты инженеров, директор по развитию ООО "К4", к.т.н., член Экспертного совета атомной отрасли, член ТК 505 "Информационное моделирование", член Комитета по промышленному строительству НОСТРОЙ, Константин Трофименко, Директор Центра исследований "Умного города" ФГР НИУ ВШЭ, Алексей Никитин, Старший партнер ГК SMART ENGINEERS.