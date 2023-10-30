Во Франции задержан бывший совладелец Альфа-банка Кузьмичев

Французская полиция задержала совладельца компании "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила газета Le Monde.

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Согласно ее сведениям, "Кузьмичев был задержан в понедельник", а в его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе проведены обыски. По утверждению издания, в отношении бизнесмена ведется расследование в связи с возможным отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.