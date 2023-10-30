В НСПК прокомментировали возможный взлом сайта хакерами

Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», не содержит персональные данные пользователей и не связан с основной инфраструктурой сервиса. Об этом в НСПК заявили ТАСС, комментируя возможный взлом веб-ресурса хакерами.

«Сайт НСПК разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре», – сообщили в компании.

В НСПК также добавили, что вычислительные центры и центры обработки данных компании работают в автономном режиме, то есть не имеют выхода в интернет. В связи с тем обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме.