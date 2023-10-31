Раскрыта стоимость компании X Илона Маска

Компания X, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, оценивается в 19 млрд долларов, согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника. Об этом сообщает журнал Fortune со ссылкой на слова анонимного источника.

"Компания X, бывшая Twitter (заблокирован в РФ), на сегодняшний день оценивается в 19 млрд долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", - отмечает издание.

Компания, как отмечает Fortune, предоставляет сотрудникам вознаграждение в виде права на получение акций с ограниченным правом распоряжения, стоимость одной акции составляет 45 долларов.

В статье также сообщается, что в марте этого года компания предложила сотрудникам акции, общую стоимость которых оценила в 20 млрд долларов.