Раскрыта стоимость компании X Илона Маска

Fortune: Компания X, принадлежащая Илону Маску, оценивается в 19 млрд долларов
Компания X, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, оценивается в 19 млрд долларов, согласно стоимости одной акции, выделяемой на сотрудника. Об этом сообщает журнал Fortune со ссылкой на слова анонимного источника.
"Компания X, бывшая Twitter (заблокирован в РФ), на сегодняшний день оценивается в 19 млрд долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании", - отмечает издание.
Компания, как отмечает Fortune, предоставляет сотрудникам вознаграждение в виде права на получение акций с ограниченным правом распоряжения, стоимость одной акции составляет 45 долларов.
В статье также сообщается, что в марте этого года компания предложила сотрудникам акции, общую стоимость которых оценила в 20 млрд долларов.
Ранее стало известно, что Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, потерял за сутки 16 млрд долларов после падения в цене акций Tesla более чем на 9%. При этом потеря этих активов не сместила американского предпринимателя с первого места в рейтинге самых богатых людей мира.