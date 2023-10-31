Почему МТС отказался от бесплатной раздачи интернета, что будет дальше

МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета, отмена ограничений приведет к росту стоимости услуг, сообщил оператор РИА Новости. Что об этом известно, будет ли подорожание?

Почему МТС выступил против безлимитной раздачи мобильного интернета

Оператор отметил, что при безлимитной раздаче интернет-трафика повысится стоимость услуг, а рядовые абоненты фактически будут платить за абонентов, активно раздающих трафик.

«МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов. Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — заявил оператор.

Текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, а для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, поскольку этот класс устройств потребляет намного больше трафика за единицу времени.

Кто из операторов отменит плату за раздачу интернета

Ранее российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика (тетеринг).

В сентябре ФАС выдала предупреждение «большой четверке» сотовых операторов РФ из-за навязывания абонентам невыгодных условий, вынуждая платить за интернет-трафик. Служба указывала, что это нарушало закон «О защите конкуренции».

23 октября «Мегафон» первым из операторов отменил оплату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах.

С 22 ноября плату за раздачу трафика отменит Tele2, но сначала услуга будет бесплатной только для новых абонентов. Еще через месяц, с 19 декабря, платить перестанут и остальные пользователи оператора.

До 1 декабря тарификацию на раздачу трафика собирается отменить «Билайн», однако это будет касаться только тарифных планов с ограниченными пакетами интернета.

Почему МТС не выполнил требование ФАС

МТС фактически отказался выполнить предписание антимонопольной службы — в компании считают, что плата за раздачу трафика не ущемляет интересы пользователей.

Представители оператора также назвали «несущественной» сумму, которую абонент платит за раздачу интернета, и предложили клиентам подбирать подходящий тариф.

«Платный тетеринг — вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика», — сказала пресс-секретарь компании Ирина Дерюгина.

Почему надо платить за раздачу интернета

Согласно заявлению представителя МТС, несколько лет назад сотовые операторы не нуждались в ограничениях на раздачу трафика, но сейчас они являются «необходимым инструментом» для управления нагрузкой на инфраструктуру мобильной связи.

Компания ввела плату за раздачу интернета в 2016 году, изначально только на тарифах с большими лимитами, и в 2023 году распространила на все тарифы.

Компания «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») ввела плату за раздачу интернета на различных тарифах с 2019 года, у Tele2 тетеринг стал платной услугой летом 2023 года.