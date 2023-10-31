Fix Price планирует вернуться к дивидендным выплатам

Компания Fix Price, развивающая сеть магазинов низких фиксированных цен, сообщила о планах вернуться к дивидендным выплатам, передает «Интерфакс».

Генеральный директор ретейлера Дмитрий Кирсанов назвал вопрос дивидендов одним из приоритетов для сети. Он уточнил, что «Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов». Как указал Кирсанов, в настоящее время компания активно прорабатывает возможные опции, которые учитывали бы интересы всех акционеров.

Действие дивидендной политики было приостановлено советом директоров компании год назад.

Также стало известно об увеличении ретейлером в III квартале 2023 года чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности на 6,4% в сравнении с показателем за аналогичный период 2022 года — до 7,447 млрд рублей.