Компания АРМ, которая приобрела российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запускает новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport. Первые торговые объекты откроются в декабре, сообщили ТАСС в АРМ.
"ООО "АРМ", которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров", - рассказали в компании.
Как пояснили в АРМ, название новой сети происходит от старофранцузского слова "desport", которое означает "развлечение", "игра" - от него и произошло слово "спорт" во многих языках мира.