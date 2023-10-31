В Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями

Иностранные компании будут покидать российский рынок на условиях правительственной комиссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, о свободном выходе речи идти не может.

Представитель Кремля подчеркнул, что особый режим для уходящих компаний из недружественных стран обусловлен «квазивойной», которую Запад развернул против России.

Песков отметил, что Россия продолжает оставаться открытой страной, продолжает быть заинтересованной, а также готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний.

Однако, по его словам, есть западные компании, которые выходят под давлением своих правительств. Для них действует особый режим, пояснил представитель Кремля.

После начала специальной военной операции РФ на Украине многие западные фирмы, в том числе крупные, приняли решение о сворачивании бизнеса в России.