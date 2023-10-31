«Мы усиленно работали над диверсификацией нашего портфеля поставок. Сегодня мы в позиции, когда можем осуществлять поставки по всем нашим обязательствам из нероссийских источников с забронированными трубопроводными мощностями. В случае необходимости, если российские поставки остановятся, мы сможем поменять поставки на альтернативные», — пояснил Штерн.

У OMV с «Газпромом» подписаны два соглашения на поставку газа. По германскому контракту поставки не ведутся с середины 2022 года, а по австрийскому российская компания ведет поставки через Украину на границу Словакии и Австрии — этот договор будет действовать до 2040 года. Также OMV ориентируется на соглашения с Equinor и BP и заключила долгосрочный контракт на покупку сжиженного природного газа (СПГ) от Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).