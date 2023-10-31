В России назвали самые популярные торговые марки

Завершилось голосование среди российских потребителей, в ходе которого более 12 млн человек выразили свое отношение к различным товарам и услугам, указав в анкетах названия любимых компаний и брендов. Победители уже известны, сообщили организаторы ежегодной национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России»-2023.

© Пресс-служба премии «Марка №1 в России»

Сообщается, что в номинации «Услуги и сервис» знак качества и признание россиян получили банк ВТБ, фирменный поезд «Красная стрела», компания «Бургер Кинг Россия», интернет-издание «Лента.ру» и другие.

В номинации «Продовольственные товары» лидерами стали такие бренды, как «Мясницкий ряд», «Русская картошка», квас «Вятский» и прочие.

Лучшими компаниями, выпускающими непродовольственные товары, по мнению россиян, стали «Аскона», «Мебельная фабрика Мария», «Текс», «Зубр», «Улгран» и тд.

Среди отмеченных медицинских товаров — «Ноопепт», «Бронхипрет», «Канефрон Н», «Кальций-Д3 Никомед» и другие.

В номинации «Молодежный блогер» уверенную победу одержал Влад А4.

Лучшим детским творческим коллективом по итогам голосования признан творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско».

Вручение премии «Марка №1 в России»-2023 состоится 15 декабря в Государственном Кремлевском Дворце.