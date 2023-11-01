Банк «ФК Открытие» хочет удвоить сумму иска к Goldman Sachs

Банк «ФК Открытие» попросил российский суд удвоить сумму его иска к Goldman Sachs – с 614,7 млн рублей до 1,2 млрд рублей – на случай неисполнения решения суда со стороны компаний американской финансовой группы. Такое заявление сделал представитель «Открытия» на заседании Арбитражного суда Москвы 31 октября, пишут «Ведомости».

Российский банк подал в суд на компании группы Goldman Sachs в июле этого года. В начале августа в рамках судебного разбирательства суд наложил арест на российские активы Goldman Sachs Group и фонда Goldman Sachs III SICAV, среди которых — акций «Детского мира», а также принадлежавшие фонду банка бумаги Сбербанка, «Газпрома», ВТБ, «Аэрофлота».

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«Нас надо лишить всех прав просто потому, что «Открытие» переживает?» – отреагировал на заявление «Открытия» представитель Goldman Sachs.

Сумму, на которую представитель «Открытия» попросил суд увеличить требования банка, защита Goldman Sachs назвала ничем не мотивированной.

Защита «Открытия» в ходе заседания попросила суд запретить Goldman Sachs инициировать разбирательство в иностранных судах по тому же предмету. Есть несколько обстоятельств, которые свидетельствуют, что американская группа компаний может инициировать параллельное настоящему спору судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) или Высоком суде Англии и Уэльса, пояснил представитель «Открытия».

Также Goldman Sachs до сих пор не представил отзыв на исковое заявление, по сути отказываясь выражать свою позицию по существу спора, сказал представитель российского банка. К тому же американская группа не обеспечила присутствие своих представителей уже на втором судебном заседании по существу спора. По словам защиты «Открытия», это говорит о том, что ответчик не признает юрисдикцию российского суда, не участвует в судебном разбирательстве и заинтересован в отсутствии запрета на инициирование спора за пределами России, где он, в свою очередь, сможет обратиться с заявлением о запрете истцу продолжать настоящее разбирательство.

Для удовлетворения таких ходатайств необходимы доказательства, что иностранное лицо уже инициировало спор за границей либо имеет такое намерение, заявил в ответ представитель Goldman Sachs. Таких доказательств истец не представил, отметил юрист и добавил, что пока он имеет полномочия возражать лишь на доводы истца только по этому ходатайству, но не по существу спора.

Суд объявил перерыв в деле до 2 ноября – тогда и будет рассмотрено ходатайство «Открытия».

Как правило, прием, когда юрист приходит на заседание суда с доверенностью, в которой есть только ограниченные полномочия, используется, чтобы затянуть рассмотрение дела, говорит партнер юрфирмы Novator Legal Group Илья Сорокин. Отказ защиты Goldman Sachs возражать по всем ходатайствам, кроме одного, указывает на ее несогласие с рассмотрением спора российским судом, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Требование «Открытия» о присуждении банку денежной суммы в размере цены иска – нестандартная, но не исключительная ситуация, добавляет юрист. Он оценивает вероятность удовлетворения этого требования не так высоко, как перспективу признания российским судом своей компетенции рассматривать это дело.

Партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян считает вероятность присуждения компенсации «Открытию» высокой, но отмечает, что суду предстоит оценить разумность и справедливость этой меры, а также ведет ли себя другая сторона добросовестно или злоупотребляет правом.