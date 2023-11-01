HeadHunter формирует в России новую холдинговую структуру

Рекрутинговый сервис HeadHunter проводит реструктуризацию компании с выкупом и обменом акций. Её конечная цель — сформировать новую холдинговую структуру в России. 31 октября Международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер» опубликовало оферту на выкуп своих акций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания предложила выкупить у держателей обыкновенных акций и ADS HeadHunter Group, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, эти бумаги по цене в 910,5 руб. за штуку. Итоговая цена выкупа с учётом «налога на выход» в 10% составит 819,45 руб. за акцию.

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Заявки на выкуп акций будут приниматься до 1 декабря, а результаты объявят до 7 декабря.

Кроме того, HeadHunter предложил тем инвесторам, которые хотят сохранить свою долю, обменять акции HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1. Заявки на обмен акций будут принимать до 17 ноября, а итоги подведут 20 ноября.

HeadHunter Group PLC, зарегистрированная на Кипре, в мае 2019 года провела IPO на Nasdaq. Однако после начала спецоперации в феврале 2022-го торги бумагами компании были приостановлены. Весной 2023 года американская биржа инициировала принудительный делистинг.

В начале октября в специальном административном районе в Калининграде было зарегистрировано МКАО «Хэдхантер». Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором компании числится Дмитрий Сергиенков. Он возглавляет рекрутинговый сервис HeadHunter с 1 марта. На момент регистрации МКАО в HeadHunter никак не комментировали его будущую роль в корпоративной структуре группы.

31 октября МКАО, которое на 100% принадлежит топ-менеджменту HeadHunter, сообщило о планах стать корпоративным центром компании.

Ожидается, что по итогам обмена доля участия менеджмента HeadHunter в капитале МКАО «Хэдхантер» размоется. В будущем МКАО планирует провести отдельное размещение своих акций среди держателей ADS через НРД или СПБ Банк.

По итогам процессов выкупа и обмена акций МКАО «Хэдхантер» должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на Мосбирже. При этом саму Headhunter Group также планируется в будущем редомицилировать в Россию.

В компании уточнили, что данные шаги позволят группе возобновить выплату дивидендов и реализацию программы долгосрочной мотивации сотрудников. В HeadHunter напомнили, что с марта 2023 года в России действует закон о классифайдах, который ограничивает иностранный контроль над ними.