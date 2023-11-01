"Дикси" обновит свои магазины в соответствии с новой концепцией
Торговая сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") разработала новую концепцию магазинов и проведет программу обновления сети, первый обновленный магазин открылся в Москве, говорится в сообщении "Магнита".
"Розничная сеть "Дикси" <…> проведет реконцепцию своих магазинов в соответствии с новым CVP (customer value proposition - ценностное предложение для покупателей). Первый обновленный магазин открылся в Центральном округе Москвы. В рамках реконцепции "Дикси" изменит организацию торгового пространства и внешний вид магазинов", - сообщает ретейлер.
Так, к традиционному оранжевому цвету "Дикси" добавится фиолетовый; логотип сети актуализирован, в нем обновлен шрифт. Торговый зал зонирован с учетом разных покупательских маршрутов. Ассортиментная политика сети будет базироваться на качестве продуктов, низких ценах и удобстве покупок. Кроме того, новое CVP предполагает больший фокус на готовой еде, продуктах быстрого приготовления и решениях для перекуса.
Помимо этого, обновленный CVP предусматривает развитие собственных торговых марок и увеличение их доли в ассортименте розничной сети. Основными покупательскими миссиями, которые будет закрывать формат, станут еженедельная закупка и ежедневная дозакупка продуктов.
"До конца года мы откроем еще несколько магазинов "Дикси" в обновленном концепте, затем проанализируем их работу и реакцию покупателей и в следующем году примем решение о дальнейшем масштабировании программы реконцепции сети", - отметил гендиректор сети "Дикси" Юрий Семенов, слова которого приводятся в сообщении.
"Магнит" приобрел "Дикси" в июле 2021 года. Сеть "Дикси" объединяет более 2,2 тыс. "магазинов у дома", их средний возраст - около 10,5 лет. С 2022 года "Дикси" провела редизайн части объектов. "Магнит" указывает, что в 2022 году сеть обновила 80 действующих магазинов, в 2023 году - более 280 объектов. Кроме того, в 2023 году "Дикси" откроет около 100 новых торговых точек.