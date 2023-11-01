«Дикси» обновит свои магазины

Торговая сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") разработала новую концепцию магазинов и проведет программу обновления сети, первый обновленный магазин открылся в Москве, говорится в сообщении "Магнита".

© «Дикси»

"Розничная сеть "Дикси" <…> проведет реконцепцию своих магазинов в соответствии с новым CVP (customer value proposition - ценностное предложение для покупателей). Первый обновленный магазин открылся в Центральном округе Москвы. В рамках реконцепции "Дикси" изменит организацию торгового пространства и внешний вид магазинов", - сообщает ретейлер.

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Так, к традиционному оранжевому цвету "Дикси" добавится фиолетовый; логотип сети актуализирован, в нем обновлен шрифт. Торговый зал зонирован с учетом разных покупательских маршрутов. Ассортиментная политика сети будет базироваться на качестве продуктов, низких ценах и удобстве покупок. Кроме того, новое CVP предполагает больший фокус на готовой еде, продуктах быстрого приготовления и решениях для перекуса.

Помимо этого, обновленный CVP предусматривает развитие собственных торговых марок и увеличение их доли в ассортименте розничной сети. Основными покупательскими миссиями, которые будет закрывать формат, станут еженедельная закупка и ежедневная дозакупка продуктов.

"До конца года мы откроем еще несколько магазинов "Дикси" в обновленном концепте, затем проанализируем их работу и реакцию покупателей и в следующем году примем решение о дальнейшем масштабировании программы реконцепции сети", - отметил гендиректор сети "Дикси" Юрий Семенов, слова которого приводятся в сообщении.