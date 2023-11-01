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Ситибанк введет ограничения для оплаты по картам

Клиентам Ситибанка было направлено уведомление об отмене с 1 декабря исходящих переводов с дебетовых карт, а также о невозможности оплаты с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг, передает агентство «Прайм».

Ситибанк введет ограничения для оплаты по картам
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Также в сообщении говорится, что держатели кредитных карт с 1 декабря 2023 года не смогут оплачивать услуги мобильной связи, интернет, телевидение, телефонию, коммунальные и другие услуги.

Вместе с тем клиенты смогут осуществлять переводы по реквизитам в рублях и переводы по номеру телефона Системы быстрых платежей (СБП), указали в банке.

Ситибанк приостанавливает прием и покупку валюты в кассах

Ранее пресс-служба Ситибанка анонсировала закрытие до конца года по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, а также уральского и приволжского филиалов, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Кроме того, кредитная организация сообщила, что сворачивает свою банкоматную сеть.

Ранее Банк России сообщил о ликвидации двух кредитных учреждений - банка «Кутузовский» и Профессионального Кредитного Банка.

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