Ситибанк введет ограничения для оплаты по картам

Клиентам Ситибанка было направлено уведомление об отмене с 1 декабря исходящих переводов с дебетовых карт, а также о невозможности оплаты с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг, передает агентство «Прайм».

Также в сообщении говорится, что держатели кредитных карт с 1 декабря 2023 года не смогут оплачивать услуги мобильной связи, интернет, телевидение, телефонию, коммунальные и другие услуги.

Вместе с тем клиенты смогут осуществлять переводы по реквизитам в рублях и переводы по номеру телефона Системы быстрых платежей (СБП), указали в банке.

Ранее пресс-служба Ситибанка анонсировала закрытие до конца года по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге, а также уральского и приволжского филиалов, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.