ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
"Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение. В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты АО "Альфа-банк". В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: "Обслуживание в первый год - 0 рублей, со второго - 990 рублей". При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять текст в полном объеме", - сказано в сообщении.
В службе сообщили, что "ФАС возбудила в отношении АО"Альфа-банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф".
Кроме того, пояснили в ведомстве, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк - лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb".
"Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банка с продуктами других банков", - подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что помимо этого, в рекламном ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России. Вместе с тем список городов доставки на сайте банка не содержит полный перечь российских городов. Таким образом, отметили в ФАС, в рекламе сообщались не соответствующие действительности сведения.