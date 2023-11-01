ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

"Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение. В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты АО "Альфа-банк". В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: "Обслуживание в первый год - 0 рублей, со второго - 990 рублей". При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять текст в полном объеме", - сказано в сообщении.