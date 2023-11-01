Лауреатов премии «Бренд года в России» наградили в Москве

«В текущей реальности роль и значение брендов в перезагрузке рынка трудно переоценить. Именно поэтому в число лауреатов премии вошли бренды с лидерским потенциалом, которые занимают активную позицию и задают тренды. Желаем всем участникам конкурса и победителям премии как можно скорее реализовать свое новое предназначение, сформировать новые смыслы и контексты, раздвинуть границы, развиваться и менять реальность вокруг», — сказал, приветствуя гостей мероприятия, президент национальной премии «Бренд года в России» Дмитрий Фролов .

Лауреатами премии «Бренд года в России» стали CHARMSTORE — в номинации «Одежда», EKF — «Локальный бренд», «Жар-Птица» — «Бренд-прорыв», Сбер — «Финансовые услуги», Lazurit Мебель — «Мебель», КОТМАРКОТ — «Детская одежда», метавселенная Pixity — «IT-инновации», NexTouch — «Цифровые устройства», Сады Ставрополья — «Агробренд», Степанов — «Мясная продукция», Пять озер — «Алкогольная продукция», ANTILOPA — «Обувь и одежда для детей», ASPERA EXPLORATIONS — «Туризм и путешествия», AZIMUT Hotels — «Гостеприимство и туризм», IL Патио — «Ресторанный бизнес», ORIGINAL ECO FOOD BRAND — «Полезные продукты питания», Информационное агентство ТАСС — «Федеральное СМИ», «Аргументы и факты» — «Мультимедийный информационный бренд», РИА «Стандарты и качество» — «Издательский бизнес», «Лента.ру» — «Интернет-СМИ», Rambler&Co — «Медиахолдинг», iConText Group — «Маркетинговые услуги», Baltic Weekend 2023, проект агентства SPN Communications — «Коммуникационные услуги», biblioteka aromatov — «Парфюмерные изделия и эфирные масла», Brit — «Питание и корма для животных», Holly Polly — «Косметика и косметические продукты», Salton — «Бытовая химия и приспособления для чистки и уборки», Sintec — «Химическая продукция (технические масла)», WoolHouse — «Изделия из натуральной шерсти и ворса», благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» — «Благотворительный бренд», ГАММА — «Школьные принадлежности», ОРТЕКА — «Товары для здоровья», Продокторов — «Социальное предпринимательство», EXEED — «Социально-ответственный бренд», Раптор — «Бытовая химия и приспособления для чистки и уборки», сеть магазинов обуви и аксессуаров ZENDEN — «Обувной бренд», страховой дом ВСК — «Услуги страхования», Тайга — «Товары для кемпинга и отдыха на природе», NGCO — «Локализация бренда на российском рынке», Prodiva Organic — «Специальные косметические средства и профессиональные продукты», PROMAKEUP laboratory — «Декоративная косметика», семейный оздоровительный акваклуб STARFISH — «Семейный социальный проект», «Школа 21» и академия «Высшая инженерная школа» РУТ (МИИТ) — «Образовательные услуги», «Умка», Gardex и SPLAT Juicy Lab — «Косметика и гигиенические средства для детей», MIUZ Diamonds и Бронницкий ювелир — «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней», «Биолапа» и CAT STEP — «Косметика и гигиенические товары для животных», «Королевское Ваше Вкуснейшество!» и Азбука сыра — «Молочная продукция», Пумори Энергия и Benza — «Машиностроение».